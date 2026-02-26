Scolmatore a Livorno Giani | Subito nuovo ponte con risorse della Regione

Un intervento urgente per il nuovo ponte allo Scolmatore d'Arno a Livorno è stato annunciato, con l'obiettivo di avviarlo senza ritardi. Si prevede di utilizzare parte delle somme già disponibili dalla Regione per finanziare immediatamente i lavori. L'intenzione è di mettere in atto questa soluzione nel più breve tempo possibile, garantendo così una risposta tempestiva alle esigenze della zona.

FIRENZE – “Realizziamo subito il ponte mobile allo Scolmatore d’Arno: facciamolo utilizzando parte delle risorse già stanziate dalla Regione”. “Al prefetto – spiega Giani – ho manifestato tutta la nostra disponibilità. Nel bilancio 2026 la Regione ha riproposto un finanziamento di 200 milioni per la Darsena Europa. Ne possiamo anticipare 35-40 per fare il ponte mobile e rialzabile”. Per il presidente l’opera va realizzata subito, anticipando il traffico di imbarcazioni che in futuro crescerà. Un nuovo ponte al posto dell’attuale infrastruttura fissa che per la presenza di “molti archi ed un assetto schiacciato – evidenzia il presidente – non permette il passaggio non solo di barche grandi ma anche di quelle medie”. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

Nuovo ponte sullo Scolmatore, documenti pronti, appalto nel 2027Pisa, 31 gennaio 2026 – Lo aveva detto chiaro e tondo il viceministro alle infrastrutture Edoardo Rixi lo scorso 12 gennaio, inaugurando il cantiere...

