Un nuovo episodio di maltempo interessa il Trentino, dove sono previste raffiche di vento che potranno raggiungere i 90 kmh. In queste ore, il clima si sta aggravando con un aumento della ventilazione e condizioni più instabili rispetto ai giorni precedenti. Le autorità consigliano di prestare attenzione alle possibili conseguenze del vento forte.

Il vento torna a farsi sentire con forza sul Trentino e nelle prossime ore è atteso un deciso peggioramento. Dalle ore centrali di oggi, lunedì, le correnti settentrionali inizieranno a intensificarsi, ma sarà soprattutto nella giornata di martedì 31 marzo che si raggiungerà il picco, con raffiche capaci di superare localmente gli 80-90 chilometri orari. L’avviso arriva da Meteotrentino, che segnala una situazione in evoluzione e invita la popolazione alla massima prudenza. Già da oggi i venti da nord torneranno a soffiare con intensità moderata o forte, ma sarà domani che la ventilazione subirà un ulteriore rinforzo. Le condizioni più critiche sono previste nelle valli, dove il vento assumerà caratteristiche di foehn, fenomeno noto per le sue raffiche improvvise e particolarmente intense. 🔗 Leggi su Trentotoday.it

© Trentotoday.it - Allerta vento con raffiche fino a 90 km/h: clima in netto peggioramento

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