Allerta alimentare ritirati dal mercato | Rischio tossine Problema serio

Il Ministero della Salute ha deciso di ritirare dal mercato un lotto di pesce surgelato dopo aver trovato tracce di tossine nocive. La decisione è stata presa a causa di un test di controllo che ha rilevato la presenza di sostanze pericolose per la salute dei consumatori. Il prodotto interessato era stato distribuito in diversi supermercati della zona. Le autorità invitano chiunque abbia acquistato il prodotto a non consumarlo e a riportarlo nel punto vendita.

Il Ministero della Salute ha pubblicato una segnalazione urgente sul portale dedicato ai richiami, disponendo il ritiro dal mercato di un prodotto ittico surgelato. L'intervento segue verifiche di controllo che hanno evidenziato una possibile criticità legata a contaminazione da tossine batteriche, con potenziali conseguenze per la sicurezza alimentare e la tutela dei consumatori. Nella comunicazione, il Ministero invita a non consumare il prodotto interessato e a verificare i dati identificativi riportati in etichetta. Motivo del richiamo: possibile presenza di enterotossine. La motivazione riportata nell'avviso riguarda la possibile presenza di enterotossine stafilococciche, sostanze che possono essere prodotte dal batterio Staphylococcus aureus in caso di contaminazione o gestione non corretta delle temperature nelle fasi di lavorazione.