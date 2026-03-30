La Protezione Civile della Regione Campania ha emesso un avviso di allerta meteo di colore giallo, che sarà in vigore dalla mezzanotte fino alle 14 di martedì 31 marzo. La comunicazione riguarda possibili condizioni di maltempo nella regione.

La Protezione Civile della Regione Campania ha diramato un nuovo avviso di allerta meteo di colore giallo, valido dalla mezzanotte fino alle ore 14 di domani, martedì 31 marzo. Sotto osservazione la Campania Centro-Meridionale, con particolare attenzione alla fascia costiera. Previsti rovesci e temporali anche intensi. Secondo il bollettino, lo scenario di instabilità rende la previsione incerta: le precipitazioni, localmente, potrebbero manifestarsi in modo improvviso, violento e con particolare intensità, accompagnate da grandinate, fulmini e raffiche di vento. Il bollettino sottolinea rischi di dissesto idrogeologico: possibili allagamenti, innalzamento dei livelli idrometrici dei corsi d’acqua, inondazioni, caduta massi e frane causate dalla fragilità del terreno. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

© Napolitoday.it - Allerta meteo in Campania: scatta il codice giallo

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