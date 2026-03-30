Allerta meteo gialla per temporali sulla Campania fino alle 14 di domani martedì 31 marzo

Un'allerta meteo gialla è in vigore sulla Campania fino alle 14 di domani, martedì 31 marzo, a causa di temporali previsti in diverse aree. Le precipitazioni di intensità variabile si sono già verificate dalla mezzanotte, con alcune zone che potrebbero essere interessate da grandinate, mentre altre, come Napoli, risultano al momento risparmiate.

Temporali dalla mezzanotte fino alle 14 di domani martedì 31 marzo in diverse zone della Campania: Napoli "salva", possibili grandinate nel Cilento. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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