Precipitazioni isolate e venti forti fino a burrasca scattano 18 ore di allerta meteo ' gialla' nel Foggiano

Le previsioni meteo nel Foggiano si fanno più aggressive. Sono in corso 18 ore di allerta gialla per piogge isolate e venti forti fino a burrasca. Le precipitazioni sono sparse, con rovesci e temporali deboli o moderati, soprattutto nelle zone meridionali della Puglia. La Protezione civile invita alla prudenza, perché le condizioni potrebbero peggiorare nel corso della giornata.

"Precipitazioni da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, con quantitativi cumulati deboli fino a puntualmente moderati sui settori meridionali della Puglia. Venti da forti a burrasca settentrionali". È quanto previsto dall'allerta meteo 'gialla' (rischio vento e mareggiate) diramata dalla Protezione civile della Puglia.

