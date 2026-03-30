Il 31 marzo, un fronte freddo proveniente dai Balcani ha portato nevicate sull'Abruzzo e sul Molise, mentre sei regioni del Centro e del Sud sono state colpite da un'allerta gialla per venti intensi. La Protezione Civile ha emesso avvisi di cautela a causa delle condizioni meteorologiche avverse, che hanno portato a raffiche di vento forti e precipitazioni nevose.

La Protezione Civile ha diramato un nuovo avviso di allerta meteo per la giornata di martedì 31 marzo 2026, che interesserà in particolare le regioni del Centro-Sud Italia. L’allerta riguarda sei regioni, con fenomeni previsti di venti forti, nevicate e un generale calo termico. L’avviso è stato emesso a seguito di una situazione meteorologica caratterizzata da una bassa pressione sui mari occidentali italiani, che richiama correnti fredde dai Balcani verso le regioni centro-settentrionali, determinando condizioni di maltempo diffuse e potenzialmente critiche. Le aree maggiormente coinvolte sono Abruzzo, Molise, Puglia, Calabria, oltre a settori di Campania e Sicilia. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Allerta meteo 31 marzo, freddo dai Balcani e neve su Abruzzo e Molise: emergenza vento

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