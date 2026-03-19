Un’allerta meteo interessa nove regioni italiane, con temperature che scendono fino a -5°C e venti provenienti dai Balcani. La mappa del maltempo mostra precipitazioni diffuse e un peggioramento delle condizioni atmosferiche su molte aree del paese. Le autorità invitano alla prudenza e al rispetto delle allerte emesse. La situazione viene monitorata costantemente dalle squadre di protezione civile.

L’Italia si prepara ad affrontare una nuova ondata di maltempo che porterà un deciso cambio di scenario meteorologico su gran parte del territorio nazionale. Dopo un inverno relativamente mite, correnti fredde provenienti dai Balcani stanno investendo la penisola, portando con sé piogge, nevicate e un brusco calo delle temperature che metterà a dura prova anche il settore agricolo. L’Italia risulta letteralmente divisa in due dal punto di vista meteorologico. Al Nord si registra un contesto prevalentemente stabile e asciutto, con qualche eccezione sulle Alpi occidentali e sull’Appennino emiliano. Al Centro-Sud, invece, domina l’instabilità con fenomeni intensi concentrati soprattutto su Abruzzo, Molise, Puglia e regioni del medio Adriatico. 🔗 Leggi su Cultweb.it

© Cultweb.it - Allerta meteo in 9 regioni: freddo dai Balcani fino a -5°C, ecco la mappa del maltempo

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