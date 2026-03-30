In Friuli Venezia Giulia, molte persone accusano sintomi come starnuti frequenti, prurito agli occhi e problemi respiratori, spesso considerati semplici raffreddori. Tuttavia, queste manifestazioni potrebbero essere legate ad allergie, una condizione che viene spesso sottovalutata o diagnosticata in modo superficiale. Nonostante si presentino come disturbi comuni, queste reazioni potrebbero nascondere problematiche più serie legate alle allergie.

Occhi che bruciano, naso chiuso, stanchezza che non passa. In molti pensano a un raffreddore, ma sempre più spesso non è così. In regione le allergie stanno crescendo e durano più a lungo: ignorarle può avere conseguenze Starnuti continui, prurito agli occhi, difficoltà a respirare bene. Sintomi comuni, quasi banali, che spesso vengono liquidati come un malanno di stagione. Eppure, sempre più spesso, dietro c’è un’allergia. Un problema che tende a essere sottovalutato proprio perché si presenta in modo “normale”, quasi innocuo. Le allergie sono ormai considerate una delle principali malattie croniche del nostro tempo. Secondo l’Istituto Superiore di Sanità, in Europa ne soffrono circa 150 milioni di persone. 🔗 Leggi su Udinetoday.it

© Udinetoday.it - Allergie, il killer sottovalutato che in Fvg passa per un “semplice raffreddore”

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