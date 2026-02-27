In Friuli Venezia Giulia si apre una nuova fase negli appalti pubblici, con un focus più sulla qualità rispetto al ribasso delle offerte. La discussione tra le forze politiche si conclude con un accordo che privilegia gli standard di lavoro e le condizioni degli stipendi. La decisione segna un cambiamento rispetto alle politiche adottate finora.

Sembrava destinata a diventare l’ennesima linea di frattura tra maggioranza e opposizioni. Invece, sul tema delle retribuzioni negli appalti pubblici, il Consiglio regionale trova una sintesi condivisa. Il punto di partenza era la mozione firmata da Diego Moretti (Pd) insieme agli altri esponenti delle opposizioni: l’idea era introdurre una previsione di retribuzione minima oraria nei contratti di appalto degli enti pubblici del Friuli Venezia Giulia. Un’impostazione che non ha convinto la maggioranza. In Aula, il relatore Markus Maurmair (FdI) ha definito il testo iniziale “non adeguato e non opportuno in questa fase”, sostenendo che gli strumenti già operativi – e quelli eventualmente inseribili nei bandi attraverso meccanismi premiali – potessero rappresentare una risposta più efficace e coerente con il quadro normativo nazionale. 🔗 Leggi su Udinetoday.it

Salario minimo lavoratori appalti pubblici, ok della Corte Costituzionale alla legge regionale puglieseLa norma era stata impugnata dalla Presidenza del Consiglio, i giudici della Consulta hanno ritenuto legittima la disposizione e rigettato il ricorso.

Cybertruck: Tesla taglia i prezzi del 48%, corsa al ribasso di 10Cybertruck, Prezzi in Caduta Libera: Tesla Tenta la Riconquista del Mercato L’irrequietezza del mercato automobilistico elettrico, e in particolare...

Temi più discussi: BIM negli appalti pubblici: il MIT chiarisce obblighi, limiti e responsabilità; Appalti pubblici, stop alla corsa al ribasso: in Fvg passa la linea della qualità sugli stipendi; Un ente può cedere beni a privati che superino i costi della realizzazione dei lavori?; Prelazione negli appalti pubblici: la Corte Ue dice no. Si apre la strada alla revisione.

BIM negli appalti pubblici: il MIT chiarisce obblighi, limiti e responsabilitàQuando scatta l'obbligo. Stop alla retroattività, principio di praticabilità tecnologica, sicurezza dell’Ambiente di Condivisione Dati e nuove regole organizzative per le stazioni appaltanti ... edilportale.com

Salario minimo negli appalti, Stella e Ferri (FI): La legge regionale rischia di essere uno spot elettoraleLa legge regionale sul salario minimo per gli appalti pubblici in Toscana rischia di essere soltanto uno spot elettorale. Vogliamo capire in quanti bandi ... gonews.it

Appalti pubblici, la proposta: «Più legno ticinese e meno quello estero». - facebook.com facebook

Fideiussioni negli appalti pubblici: checklist e FAQ operative Cauzione provvisoria, garanzia definitiva, clausole obbligatorie e cause di esclusione: errori formali possono compromettere la gara. Consulta checklist e chiarimenti lavoripubblici.it/news/fideiu x.com