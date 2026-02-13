Galileo Rocca Priora la memoria passa dalla cucina | un gesto semplice che unisce e restituisce dignità

A Rocca Priora, il Residence Galileo Rocca Priora ha deciso di coinvolgere gli anziani in un’attività quotidiana come sbucciare le patate, per mantenere viva la memoria e ridare dignità alle persone. Questo gesto, apparentemente semplice, diventa un modo per condividere momenti e rafforzare i legami tra i residenti. Nei giorni scorsi, alcuni anziani si sono riuniti in cucina, dimostrando che anche le azioni più banali possono avere un grande valore.

Rocca Priora – C'è un gesto semplice che, al Residence Galileo Rocca Priora, assume un significato profondo: sbucciare le patate. Non è soltanto un'attività manuale o un momento legato alla preparazione dei pasti. È uno spazio di relazione, di ascolto, di ricostruzione della memoria. È parte integrante di un modello di cura che mette al centro la persona. All'interno della struttura, ogni attività viene pensata come occasione di benessere e risocializzazione. Durante quei momenti attorno a un tavolo, le patate diventano ricordi. Domeniche in famiglia, profumo di forno acceso, raccomandazioni affettuose perché siano "belle croccanti", come ricorda sempre Rita.