Allergie di primavera | ecco i segnali ‘spia’ nei cani

Con l’arrivo della primavera, non solo le temperature si fanno più miti, ma si intensificano anche le allergie stagionali. In questa stagione, alcuni cani manifestano segnali specifici legati a reazioni allergiche, che possono variare da prurito a problemi respiratori. È importante riconoscere i sintomi e intervenire prontamente per tutelare la salute degli animali domestici durante questo periodo.

Nonostante l’altalena delle temperature, la primavera è arrivata anche nella Penisola e si apre la stagione delle allergie. Ma a soffrirne non sono solo gli esseri umani. A fare i conti con i pollini sono anche i cani, che manifestano il proprio disturbo in modi peculiari. I quattrozampe, infatti, si leccano le zampe, iniziano a grattarsi e possono manifestare dermatiti o arrossamenti della cute. I numeri dei pet in Italia. Stando all’Istat nel nostro Paese sono circa 10 milioni le famiglie con almeno un animale domestico (dati 2024), e il 22,1% ha quantomeno un cane. Sempre stando alle stime sarebbero almeno 25,5 milioni gli animali domestici nelle case degli italiani, che se ne prendono cura spendendo per il loro benessere (dati Enpa) dai 600 ai 2000 euro l’anno. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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