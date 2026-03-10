Allergie di primavera | perché sono in crescita e come riconoscerle

Con l’arrivo della primavera aumentano le segnalazioni di allergie stagionali, tra cui starnuti, naso chiuso, prurito e occhi che lacrimano. Questi sintomi sono sempre più diffusi tra chi soffre di reazioni allergiche, e si manifestano con frequenza in questa stagione. Le persone coinvolte devono fare attenzione ai segnali del proprio corpo e riconoscere i segnali tipici delle allergie primaverili.

Starnuti, naso chiuso, prurito e occhi che lacrimano: la primavera porta con sé le temute allergie stagionali. A soffrirne è tra un quarto e un terzo della popolazione italiana. “Sono numeri colossali: dei circa 350mila bambini che nascono ogni anno, 100mila saranno nostri pazienti”, spiega alla Salute di LaPresse Alessandro Fiocchi, direttore dell’Unità di Allergologia dell’Ospedale pediatrico Bambino Gesù di Roma. Il polline. L’allergene per antonomasia è il polline, che può provocare rinite, congiuntivite e asma. Nei soggetti più sensibili l’esposizione al polline provoca una risposta eccessiva del sistema immunitario, che identifica erroneamente l’allergene come una sostanza pericolosa e la combatte producendo anticorpi. 🔗 Leggi su Lapresse.it

