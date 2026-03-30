Allarme Epatite A sequestrati 11 chili di frutti di mare | nei guai 3 pescherie | FOTO

Nelle ultime ore sono stati sequestrati 11 chili di molluschi e prodotti ittici che risultavano trattati in modo irregolare. Tre pescherie sono state coinvolte in questa operazione e sono state sottoposte a verifiche per rispettare le norme igienico-sanitarie. L'intervento si è concentrato sul controllo e sul sequestro di alimenti potenzialmente a rischio per la salute pubblica.

I controlli della della guardia costiera a Castel Volturno e Villa Literno. Per i rivenditori ittici 4500 euro dimulta Sequestrati 11 kg di molluschi e prodotti ittici trattati in violazione delle norme igienico-sanitarie. E’ l’attività di controllo a seguito dell’allarme per l’Epatite A, messa in atto dalla guardia costiera di Castel Volturno, che ha portato alla luce gravi irregolarità nella vendita di frutti di mare e prodotti ittici. Durante le ispezioni effettuate in tre pescherie a Castel Volturno e Villa Literno, i militari hanno scoperto prodotti privi di etichettatura e immersi in acqua in condizioni non conformi alle normative sanitarie, in chiara violazione delle disposizioni nazionali ed europee che regolano il settore ittico. 🔗 Leggi su Casertanews.it © Casertanews.it - Allarme Epatite A, sequestrati 11 chili di frutti di mare: nei guai 3 pescherie | FOTO Articoli correlati Epatite A, gira in auto con 25 chili di vongole da vendere: frutti di mare sequestrati e distrutti nel NapoletanoA Torre del Greco, nella provincia di Napoli, i carabinieri hanno denunciato un 73enne del posto che trasportava nella sua auto 25 chili di vongole... Epatite A a Napoli, controlli nelle pescherie: sequestrati 270 chili di prodotti ittici a SecondiglianoQuasi tre quintali di prodotti ittici sono stati sequestrati in 3 pescherie del quartiere Secondigliano, in vendita senza rispettare le norme;... Una selezione di notizie su Allarme Epatite Temi più discussi: Allarme cozze nel Sud Italia dopo i casi di epatite A: In Sardegna prodotti sicuri, ma non acquistate da venditori improvvisati; Allarme epatite A anche a Latina, nuovi casi dopo i contagi a Napoli e sei ricoverati in ospedale; Epatite A, raffica di controlli dei carabinieri: sequestri in tre pescherie; Latina – Allarme Epatite A: 24 casi, 6 ricoverati. Scatta il piano di contenimento. Frutti di mare senza etichetta, sequestro nel Casertano. «Erano privi di qualsiasi indicazione obbligatoria»Allarme Epatite A, nuovi controlli: la Guardia Costiera di Castel Volturno (Caserta) ha effettuato controlli nel settore della vendita di frutti di mare e prodotti ittici, ... ilmessaggero.it Allarme epatite A: indagini su frutti di mare contaminati tra Campania e LazioUn preoccupante aumento dei casi di epatite A nel Centro-Sud Italia ha acceso i riflettori su una possibile contaminazione alimentare legata ai frutti di mare. La Procura di Napoli, insieme ai carabin ... online-news.it ALLARME EPATITE A GIÙ LE MANI DALLA COZZA DI GAETA, È GARANTITA!! PARLA IL PRESIDENTE DEL CONSORZIO MOLLUSCHI COLTURA GOLFO DI GAETA, ANTONELLO BUONO - In questi giorni, a Gaeta, dopo che il sindaco Cristian Leccese ha f - facebook.com facebook Epatite A a Napoli, l’infettivologa del Cotugno: “Nessun allarme per il consumo di sushi” x.com