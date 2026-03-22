Epatite A gira in auto con 25 chili di vongole da vendere | frutti di mare sequestrati e distrutti nel Napoletano

A Torre del Greco, in provincia di Napoli, i carabinieri hanno fermato e denunciato un uomo di 73 anni che stava trasportando nella sua auto 25 chili di vongole veraci destinate alla vendita. Durante il controllo, i militari hanno sequestrato e distrutto i frutti di mare, che erano stati trovati in possesso dell’uomo. L’operazione si inserisce in un’attività di controllo nel settore dei prodotti ittici.

A Torre del Greco, nella provincia di Napoli, i carabinieri hanno denunciato un 73enne del posto che trasportava nella sua auto 25 chili di vongole veraci. I frutti di mare, in virtù dell'ondata di epatite A in Campania, sono stati distrutti. 🔗 Leggi su Fanpage.it Articoli correlati Gira in strada con 27 chili di droga nel bagagliaio dell’auto: 42enne arrestato nel NapoletanoL'ingente quantità di droga - prevalentemente hashish ma anche cocaina pura - era semplicemente appoggiata sul pianale del portabagagli. In auto 25 chili di vongole non tracciabili, denunciatoTempo di lettura: < 1 minutoTrasportava in auto circa 35 chili di vongole veraci, destinate alla vendita ma prive di qualsiasi documentazione di... Aggiornamenti e notizie su Epatite A gira in auto con 25 chili di... Temi più discussi: Napoli, al Cotugno 51 ricoveri per epatite A: scatta l’allarme sui frutti di mare; Anomalo incremento di Epatite A in Campania: ecco come prevenire il contagio; Com'è iniziata l'ondata di Epatite A fra Napoli e provincia: dai molluschi infetti ai casi che continuano a crescere; Epatite A, cinque contagi: scattano le misure di prevenzione dell’Asl. Boom di epatite A in Campania, come si prende e sintomiDai molluschi ai frutti di bosco, dall'acqua al ghiaccio: le regole per proteggersi dall'infezione. Chi si deve vaccinare e quando ... adnkronos.com Casi di epatite A in aumento in Italia, a Napoli focolaio non epidemiaL'epatite A non è una malattia grave nella maggior parte dei casi, ma un problema che nasce da falle evitabili: controlli insufficienti e comportamenti a rischio, soprattutto sul fronte alimentare. I ... adnkronos.com L'epatite A non si arresta. Attualmente risultano 180 contagiati in Campania, con un particolare picco tra Napoli e Caserta. Il contagio sarebbe partito a causa di una partita di cozze contaminata tra Bacoli e Varcaturo: la rottura di una condotta fognaria starebb facebook Prevenire l’Epatite A è possibile, ogni giorno. Segui le indicazioni dell’ASL Napoli 3 Sud e proteggi la tua salute. Scorri il carosello per saperne di più o visita il sito web: aslnapoli3sud.it/it/-/prevenzio… #EpatiteA #Prevenzione #SicurezzaAlimentare #ASLNa x.com