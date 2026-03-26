Epatite A a Napoli controlli nelle pescherie | sequestrati 270 chili di prodotti ittici a Secondigliano

Nelle ultime ore, sono stati effettuati controlli nelle pescherie del quartiere Secondigliano, dove sono stati sequestrati circa 270 chili di prodotti ittici. L'operazione fa parte di un'azione mirata a verificare il rispetto delle norme igienico-sanitarie, in risposta all'emergenza legata all'epatite A. I controlli hanno portato al sequestro di merce venduta senza le dovute autorizzazioni.

Quasi tre quintali di prodotti ittici sono stati sequestrati in 3 pescherie del quartiere Secondigliano, in vendita senza rispettare le norme; l'intervento nel quadro di controlli predisposti per arginare la diffusione del virus HAV. 🔗 Leggi su Fanpage.it Articoli correlati Blitz in tre pescherie: sequestrati 300 chili di prodotti ittici non tracciati, in vendita anche "neonata"Blitz delle forze dell'ordine in tre pescherie palermitane, dove sono stati sequestrati quasi 300 chili di prodotti ittici non tracciati. Leggi anche: Controlli nelle pescherie, sequestrati prodotti non tracciati o vietati Contenuti utili per approfondire Epatite A a Napoli controlli nelle... Temi più discussi: Misure urgenti per il contenimento dell’Epatite A a Napoli: è consentita la vendita ma vietato il consumo di frutti di mare crudi nei pubblici esercizi; Epatite A, allarme anche a Latina, nuovi casi dopo i contagi a Napoli; Allerta Epatite A a Napoli: boom di ricoveri al Cotugno, esperti preoccupati per l’anomalia stagionale; Epatite A a Napoli: sintomi, cause e perché i casi stanno aumentando. Epatite A a Napoli, controlli nelle pescherie: sequestrati 270 chili di prodotti ittici a SecondiglianoQuasi tre quintali di prodotti ittici sono stati sequestrati in 3 pescherie del quartiere Secondigliano, in vendita senza rispettare le norme; l'intervento ... fanpage.it Epatite A a Napoli, all’ospedale Cotugno 60 ricoverati. L’infettivologa: Meglio evitare anche il sushiBoom di casi a marzo con 89 contagiati. L'infettivologa Carannante: I frutti di mare vanno mangiati ben cotti, l'abbattitore non serve ... ilfattoquotidiano.it Focolaio di Epatite A tra la Campania e il Lazio Cosa è emerso dall’indagine della Procura della Repubblica e dei carabinieri del Nas di Napoli - facebook.com facebook Caso di epatite A in una scuola, la Asl: "Gli alunni e il personale si vaccinino" - x.com