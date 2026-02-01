La tensione in Iran sale di ora in ora. La popolazione è in allerta, mentre si moltiplicano le preoccupazioni per un possibile attacco americano. Le strade sono più vuote del solito e le autorità hanno rafforzato i controlli, in attesa di eventuali sviluppi. La paura di un’evcazione imminente tiene tutti col fiato sospeso.

Cresce l’ansia degli iraniani che, con angoscia, attendono l’ora zero di un possibile attacco americano, ritenuto sempre più imminente. C’è inquietudine e amarezza nella voce dei più anziani, che hanno vissuto la guerra con l’Iraq negli anni Ottanta. L’accusa popolare è rivolta all’intero sistema, colpevole di aver trascinato il Paese, malgrado tutte le sue risorse, in una crisi economica devastante e nel pericolo di una guerra potenzialmente distruttiva per il Paese. Il dolore e la disperazione portano molti giovani a desiderare che un vago intervento militare faccia sparire l’intera nomenclatura del potere, ciò che loro non hanno potuto fare in mille tentativi. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

© Cms.ilmanifesto.it - Attacco, attentato, fuga di gas? L’Iran attende coi nervi a pezzi

Approfondimenti su Iran Attacco

Un’esplosione si è verificata in un edificio portuale nel Golfo di Bandar Abbas, in Iran.

Un’esplosione ha devastato oggi un edificio di otto piani a Bandar Abbas, città portuale sull’oceano, in Iran.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Ultime notizie su Iran Attacco

Argomenti discussi: Attacco, attentato, fuga di gas? L’Iran attende coi nervi a pezzi; 11 settembre. A 17 anni dal crollo delle Torri Gemelle spunta un video inedito e terrificante; Sydney, attentato a Bondi Beach: almeno 12 morti e 29 feriti. ?Tra vittime festa Hanukkah il rabbino, una bambina e un sopravvissuto...; Edizione del 1 febbraio 2026.

Attentato di Sidney, una bergamasca racconta: «Le persone in fuga per salvarsi»Lo riporta Jacqueline Gualdi, 35enne originaria di Vertova, che da sei anni vive a Sydney, proprio nel quartiere di Bondi Beach. «Abito a circa un chilometro dal luogo dell’attentato - riferisce ... ecodibergamo.it

Sydney, sparatoria a Bondi Beach durante la festa di Hanukkah: gli attentatori (padre e figlio), la fuga dalla spiaggia, le 15 vittime e il passante-eroeGli attentatori di Bondi Beach erano padre e figlio. Lo ha confermato il capo della polizia Mal Lanyon, secondo quanto riporta 7news. Il padre, ci circa 50 anni, è morto sul luogo dell'attentato. ilmattino.it

#intanto Iran, la tv di stato minaccia Trump mostrando l’immagine dell’attentato in Pennsylvania: “Questa volta non ci saranno errori” - facebook.com facebook

Usa- #Iran, attacco in vista La portaerei Lincoln diventa «fantasma»: cosa significa x.com