Dopo mesi di attesa vince il ricorso | autovelox non omologato ora il Comune deve risarcire l' automobilista

Il Comune deve risarcire un automobilista perché l’autovelox utilizzato per multarlo non era omologato. La causa nasce da una multa ricevuta per eccesso di velocità, che si è rivelata infondata dopo un lungo percorso legale. La sentenza ha confermato che il dispositivo non rispettava le normative di sicurezza. Ora, l’amministrazione comunale dovrà restituire i soldi e risarcire il danno subito dal guidatore. La vicenda si chiude con questa decisione definitiva.

Il Giudice di Pace annulla il verbale e condanna l'Amministrazione al pagamento delle spese. "Un percorso logorante per veder riconosciuto un mio diritto" Ricevere una multa per eccesso di velocità e scoprire, mesi dopo e dopo diverse aule di tribunale, che quel verbale era illegittimo. È la vicenda vissuta da un automobilista, dopo un lungo braccio di ferro con il Comune di Cervia, ha ottenuto l'annullamento della sanzione davanti al Giudice di Pace di Ravenna. Una sentenza che non solo cancella la multa, ma condanna l'Amministrazione anche al pagamento delle spese di giudizio. Tutto inizia il 6 febbraio 2025, quando all'uomo viene notificato un verbale per una presunta violazione dei limiti di velocità rilevata dall'autovelox sulla Strada Provinciale 254, la Cervese, al km 20+460, in direzione Forlì.🔗 Leggi su Forlitoday.it

La multa non valida e il ricorso per un autovelox non omologatoIn Italia ci sono solo mille autovelox omologati, mentre gli altri oltre 10mila sono irregolari o non ufficiali.

