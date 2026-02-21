Nuoto Sport Village Banca di Pesaro Coppa Carnevale ok

La Coppa Carnevale, organizzata da Fanum Fortunae, si è conclusa con successo, portando nuove vittorie allo Sport Village Banca di Pesaro. Durante la competizione, diversi atleti hanno dimostrato grande determinazione, migliorando i propri record personali. La manifestazione ha coinvolto numerosi giovani nuotatori, che hanno mostrato entusiasmo e spirito di squadra. La società pesarese si prepara ora per le prossime gare in calendario, con fiducia e determinazione.

La coppa Carnevale, organizzata da Fanum Fortunae, ha portato altre soddisfazioni a Sport Village Banca di Pesaro. Nina Franca nei 200 stile e Antonio Luzi negli 800 stile si aggiudicano il premio rookie, firmando le due migliori prestazioni nella categoria Ragazzi. Erica Tommassini e Giovanni Luzi sono arrivati a un passo dalla vittoria. In tutto sono stati sessantuno i record personali migliorati dai giovani atleti pesaresi, che hanno portato a casa in tutto sette ori, cinque argenti e otto bronzi. Tommassini ha vinto i 400 e gli 800 stile, arrivando seconda nei 400 misti e terza nei 200 stile.