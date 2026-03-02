Aprilia Sporting Village regina dei Campionati regionali | 13 le medaglie
L'Aprilia Sporting Village si distingue ai Campionati regionali master, conquistando un totale di 13 medaglie. L'evento, organizzato dalla Fin Comitato Regionale Lazio, si svolge durante la stagione 2025-2026 e rappresenta un appuntamento importante nel calendario del nuoto regionale. La competizione vede la partecipazione di numerosi atleti provenienti da diverse aree della regione.
Il Campionato regionale master, organizzato dalla Fin Comitato Regionale Lazio per la stagione 2025-2026, si conferma ancora una volta l'evento clou del nuoto nazionale. Con una partecipazione oceanica di circa duemila atleti, che si sono dati battaglia per tutti i fine settimana di febbraio, la. 🔗 Leggi su Latinatoday.it
Leggi anche: Una vasca alla volta per la vita: maratona di nuoto solidale all’Aprilia Sporting Village
Campionati regionali master: 21 medaglie per la Abc NuotoPisa, 24 febbraio 2026 – L'Abc Nuoto Pisa Asd fa incetta di medaglie ai Campionati regionali master che si sono svolti nella doppia sede di Colle Val...
Tutto quello che riguarda Aprilia Sporting Village.
Argomenti discussi: Aprilia Sporting Village regina dei Campionati regionali: 13 le medaglie.
Aprilia Sporting Village regina dei Campionati regionali: 13 le medaglieUn febbraio da incorniciare per la compagine pontina: sei ori, cinque argenti e due bronzi in una delle kermesse più competitive d'Italia ... latinatoday.it
Aprilia Sporting Village protagonista ai Regionali Master: 13 podi e 6 titoli nel LazioAprilia Sporting Village brilla ai Campionati Regionali Master della FIN Lazio: 13 medaglie totali e 6 titoli regionali su un palcoscenico da duemila atleti all’impianto federale di Ostia ... latinaquotidiano.it