L’Istituto Comprensivo “F. Severi” di Arezzo ha partecipato per il terzo anno consecutivo al bando “Per Chi Crea” promosso da SIAE e dal Ministero della Cultura, ottenendo nuovamente il riconoscimento. Il progetto “Quello che ci muove” ha ottenuto una tripletta di vittorie, secondo quanto comunicato dalla scuola, che intende sviluppare ulteriormente l’iniziativa in un servizio stabile.

I libri selezionati ed utilizzati per il percorso in collaborazione con la libreria La casa sull’albero, andranno ad arricchire il patrimonio di Dorotheea, la biblioteca d’istituto Per il terzo anno consecutivo, l’Istituto Comprensivo “F. Severi” di Arezzo è tra i vincitori del bando “Per Chi Crea” promosso da SIAE e dal Ministero della Cultura: un successo che la scuola ritiene un primo passo per trasformare il progetto Quello che ci muove in un vero e proprio servizio culturale per i bambini e i ragazzi. Rinnovata la sinergia con l’Associazione Sosta Palmizi e la preziosa rete con il Comune di Arezzo, la Fondazione Guido d’Arezzo e la Libreria La Casa sull’Albero con la volontà di rendere le azioni più solide e durature. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

© Arezzonotizie.it - Alla Severi danzando si cresce. Tripletta per il progetto Quello che ci muove

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