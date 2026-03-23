Trump lo ha detto chiaramente: non ci interessa Hormuz. Gli Usa stanno strumentalizzando la chiusura petrolifera del Golfo Persico per indurre il declino economico nei loro competitors: le potenze emergenti del Golfo, l'India, la Cina e il Giappone stesso. Siccome oggi gli Usa sono esportatori di petrolio e gas e ambiscono a divenire i primi esportatori di energia per l'intera Europa allora l'oro diventa fondamentale per Washigton per rafforzare e stabilizzare il dollaro tornando alle sue radici auree. Un dollaro di nuovo aureizzato può sostituire l'ormai obsoleto petro-dollaro. Per questo è stata indotta artificialmente una certa deflessione del prezzo dell'oro da investimento: proprio perchè gli Usa stanno incrementando l'investimento strategico aureo. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Lieve flessione dell'oro da investimento mentre gli Usa ne fanno incetta! Quello che si muove dietro le quinte

Articoli correlati

Leggi anche: Carolina Kostner su Ilia Malinin: «Si riprenderà a ci farà vedere quello che sa davvero fare. Sono sicura che dietro le quinte si sono abbracciati con il padre»

Lewis Hamilton mostra quello che non si è visto del debutto della Ferrari SF-26: “Vi porto dietro le quinte”Lewis Hamilton ha condiviso immagini e sensazioni inedite del debutto della Ferrari SF-26 a Fiorano.

Come funziona la NUOVA PROPOSTA di Tassazione dell'ORO FISICO DA INVESTIMENTO E MONETE

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Lieve flessione

Discussioni sull' argomento Oro in calo per la seconda settimana: guerra in Medio Oriente e petrolio a 100$ pesano sul metallo; Previsioni Prezzo Oro: Stabilità sopra i 5.000 $ tra Attese sulla FED e Tensioni in Medio Oriente; Giornata all'insegna delle vendite per i mercati europei; Prezzo dell'oro in lieve calo, Spot scambiato a 5.007 dollari.

Prezzo dell'oro in lieve calo, Spot scambiato a 5.007 dollariPrezzo dell'oro in lieve calo questa mattina sui mercati delle materie prime: il metallo prezioso con consegna immediata (Gold spot) passa di mano a 5. (ANSA) ... ansa.it

Temperature stazionarie o in lieve flessione, Genova tra 11 e 17 gradi, a Busalla tra 4 e 14. Umidità su valori medi facebook

#Enel : utile netto ordinario in lieve flessione nel 2025 evaluation.it/rubriche/news/… via @Evaluation_it x.com