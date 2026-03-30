Alla scrittrice Auci la cittadinanza onoraria di Bagnara Calabria
Il Comune di Bagnara Calabra ha deciso di conferire la cittadinanza onoraria alla scrittrice Stefania Auci, nota per aver scritto la saga dei Florio e il prequel L'alba dei leoni. La cerimonia si terrà martedì 31 marzo nella sala consiliare di Palazzo San Nicola, su proposta del Rotary Club Scilla Costa Viola.
Il riconoscimento parte dalla proposta del Rotary Club Scilla Costa Viola in collaborazione con l'Amministrazione comunale lla cerimonia presenzieranno tutti i consiglieri comunali, le associazioni, le confraternite di Bagnara Calabra, con gli interventi del sindaco Adone Pistolesi, il presidente del Rotary Antonio Gangemi, con una prolusione della prof.ssa Mariangela Monaca, ordinario di storia delle religioni presso il Dicam dell'Università di Messina e socia del Club Rotary Scilla Costa Viola. ReggioToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it
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