Bartolo Cattafi fra libro di poesia e libro d' arte | presentazione alla Biblioteca Cannizzaro

Martedì 20 gennaio alle 17 presso la Biblioteca Cannizzaro si terrà la presentazione del saggio

Martedì 20 gennaio, alle ore 17, alla Biblioteca comunale "Tommaso Cannizzaro", al 1° piano del Palacultura Antonello, si svolgerà la presentazione del saggio "Bartolo Cattafi fra libro di poesia e libro d'arte" di Silvia Freiles (Olschki 2025), dedicato a Cattafi, poeta originario di Barcellona. 🔗 Leggi su Messinatoday.itImmagine generica

