Alimenti scaduti e furto di energia | chiusa la storica pasticceria Cavalletti ai Parioli specializzata sul millefoglie

La pasticceria Cavalletti, situata in viale Parioli a Roma, è stata chiusa dalle autorità dopo che i controlli hanno rilevato alimenti scaduti e cattive condizioni igieniche. Durante le verifiche, sono state trovate muffe sui prodotti e evidenti carenze nella conservazione degli alimenti. La struttura, nota per la torta millefoglie, è stata anche coinvolta in un'indagine riguardante il furto di energia.

E’ la storica pasticceria Cavalletti di viale Parioli, a Roma, conosciuta soprattutto per la famosa torta millefoglie, il locale in cui i carabinieri hanno accertato gravi carenze igieniche e la presenza di alimenti scaduti o in cattivo stato di conservazione, con evidenti tracce di muffe. L’attività di somministrazione è stata immediatamente sospesa. Nel corso degli stessi controlli, eseguiti dai carabinieri della stazione Roma Parioli e dal personale del Nas, è stato inoltre riscontrato un furto aggravato di energia elettrica mediante allaccio abusivo alla rete pubblica: il danno stimato per il periodo marzo 2022-marzo 2026 ammonta a circa 360. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Alimenti scaduti e furto di energia: chiusa la storica pasticceria “Cavalletti” ai Parioli, specializzata sul “millefoglie” Articoli correlati Roma: Mussolini (FI), furto energia elettrica pasticceria Parioli vicenda graveImpiego di forza lavoro irregolare e furto aggravato di energia sono solo alcune delle gravi violazioni riscontrate dai Carabinieri della Stazione... Leggi anche: Bufera su Cavalletti, alimenti scaduti e allaccio irregolare alla rete elettrica: attività sospesa