Nella stagione 2026 della Porsche Carrera Cup Italia, si aggiunge alla squadra Ebimotors Andrea Galli, conosciuto nel panorama nazionale delle corse. La sua partecipazione segna una novità per il team, che schiera un nuovo pilota per questa edizione del campionato. Galli si presenta quindi come un volto nuovo nel campionato, pronto a competere con le altre vetture in pista.

New entry in casa Ebimotors. Nella Porsche Carrera Cup Italia 2026 vedremo al via Andrea Galli, volto noto nel panorama motorsport nazionale. Il pilota di Livigno, correrà in Michelin Cup, con la Porsche 911 (992) GT3 Cup numero 75 (Ebimotors – Centro Porsche Varese). Nell’ordine Andrea ha ottenuto un terzo posto nel 2024 nel GT3isti Challenge, ottenendo anche il record dei tracciati del Mugello e di Imola con Porsche 911 (992) GT3. Nel 2025 lo vediamo ben figurare in Porsche Sports Cup Suisse con tre gare, un terzo posto ad Imola e la pole position a Monza. Galli ha corso anche una prova nel GT Cup Europe, sempre a Monza, ottenendo un secondo posto in Gara 1. 🔗 Leggi su Ilgiornaledigitale.it

© Ilgiornaledigitale.it - Andrea Galli: il volto nuovo di Ebimotors in Carrera Cup Italia 2026

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Tutto quello che riguarda Andrea Galli

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