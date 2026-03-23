Guerrieri | stasera in tv nella terza puntata Alessandro Gassmann difende un barman accusato di omicidio Ma la verità è tutt' altra storia

Da amica.it 23 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Guido Guerrieri non vince sempre. Non è infallibile, non ha la risposta pronta, non dorme abbastanza e non riesce a smettere di pensare ai casi che difende anche quando sarebbe ora di staccare. È forse per questo che è diventato uno dei personaggi più amati della narrativa italiana: perché assomiglia a qualcuno che si conosce. O forse a qualcuno che si vorrebbe essere. Alessandro Gassmann lo porta in scena con misura, ironia e qualche crepa visibile. «Di lui mi affascinano le tante fragilità» ha detto l’attore. «E al tempo stesso è un professionista bravissimo». Un equilibrio difficile da trovare, che sembra la serie tv Guerrieri – La regola dell’equilibrio abbia centrato. 🔗 Leggi su Amica.it

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