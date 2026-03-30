Alessandro Basciano svolta nel caso | stop al braccialetto elettronico | ecco perché

Il caso tra Alessandro Basciano e Sophie Codegoni ha subito una novità importante. Dopo che il giudice aveva imposto al dj di indossare un braccialetto elettronico, questa misura è stata revocata. La decisione è stata presa nelle ultime ore, seguito a un procedimento legale in corso. La vicenda coinvolge accuse di stalking e si è sviluppata nel corso delle ultime settimane.

Revocato l'obbligo di indossare il dispositivo. Una decisione di Codegoni ha cambiato le condizioni di sicurezza Continua il discusso caso Alessandro Basciano-Sophie Codegoni con un nuovo capitolo. Dopo l'obbligo di indossare il braccialetto elettronico per il dj ex fidanzato dell'influencer - accusato da lei di stalking - il giudice ha deciso di revocare l'uso di questo dispositivo di sicurezza. Una decisione che arriva dopo sei mesi dall'inizio di questa misura cautelare e precisamente dopo un'istanza presentata dall'avvocato di Basciano, Leonardo D'Erasmo. Ma quali sono le ragioni che hanno portato a questa decisione? C'entra Sophie Codegoni e ora vi spieghiamo come sono andate le cose. 🔗 Leggi su Milanotoday.it © Milanotoday.it - Alessandro Basciano, svolta nel caso: stop al braccialetto elettronico: ecco perché Articoli correlati Leggi anche: Alessandro Basciano, svolta nel caso: stop al braccialetto elettronico (grazie a Sophie Codegoni) Alessandro Basciano, ex di Sophie Codegoni, può togliere il braccialetto elettronico. Ecco perchéIl Tribunale di Milano ha accolto l'istanza presentata dai legali di Alessandro Basciano, disponendo la rimozione del braccialetto elettronico.