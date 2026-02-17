Cardinale sempre più ‘dentro’ il Milan | ieri in Lega presto di nuovo a ‘San Siro’ Ecco per quale partita

Gerry Cardinale, proprietario del Milan dal 2022 e managing partner del fondo RedBird, ha visitato ieri gli uffici della Lega Calcio per la prima volta dopo aver acquistato la squadra. La sua presenza ha attirato l’attenzione di tutti, soprattutto perché si prepara a tornare presto a ‘San Siro’ per seguire da vicino la prossima partita.

Cardinale è arrivato quando erano stati già dibattuti i temi all'Ordine del Giorno. Per il patron del Milan, ha riferito la 'rosea', è stata comunque l'occasione per conoscere i vertici istituzionali e per incontrare i colleghi proprietari degli altri club della massima serie. Mezzora di visita per Cardinale, accompagnato dal Presidente Paolo Scaroni. Ha salutato Claudio Lotito (Presidente Lazio), Giovanni Carnevali (amministratore delegato Sassuolo), Giorgio Chiellini (dirigente Juventus) e incontrato Giuseppe Marotta (Presidente Inter). Con quest'ultimo, ha sottolineato il quotidiano sportivo nazionale, i rapporti sono datati. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

Gerry Cardinale, proprietario del Milan, ha visitato per la prima volta gli uffici della Lega Calcio ieri, dopo aver acquisito il club nel 2022.

