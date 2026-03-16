Una piattaforma per investire con meno rischi | Pubblicità mirate e più efficienti

Una ricerca di Marketing Evolution e Google rivela che oltre il 56% delle impression pubblicitarie digitali non viene mai visualizzato, causando circa 37 miliardi di dollari di sprechi ogni anno per le aziende. Questa situazione evidenzia le difficoltà di raggiungere efficacemente il pubblico online e mette in discussione l’efficacia delle campagne pubblicitarie digitali. La questione riguarda principalmente la qualità e la precisione delle pubblicità mirate.

SECONDO uno studio di Marketing Evolution e Google, oltre il 56% delle impression pubblicitarie digitali non viene mai visto, generando circa 37 miliardi di dollari di sprechi ogni anno per le aziende. Nel mercato pubblicitario globale, che ha ormai superato il trilione di dollari l’anno, la vera domanda non è più solo quanto renda un canale, ma quanto quel rendimento sia prevedibile e replicabile nel tempo. Su questa idea nasce Cassandra.app, startup attiva nel marketing measurement fondata nel 2023 da Gabriele Franco e Cristian Nozzi. La piattaforma utilizza modelli di Marketing Mix Modeling e incrementality testing per misurare l’efficacia reale degli investimenti pubblicitari e aiutare le aziende a allocare i budget in modo più efficiente, riducendo sprechi e rischi. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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