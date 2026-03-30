Prima di partecipare al torneo di Montecarlo, dove difenderà il suo titolo, il tennista numero uno ha deciso di acquistare uno yacht di 88 piedi. Il nuovo acquisto ha un valore di circa 9 milioni di euro ed è più grande rispetto a quello di cui è già in possesso. L'operazione si inserisce tra le sue recenti spese di lusso.

Dopo le vacanze prolungate per l’uscita prematura a Miami, Carlos Alcaraz è di nuovo al lavoro. È tornato a sporcarsi le scarpe di rosso, con l’argilla dei suoi campi al Club Campo de Murcia. Lì, con Samuel Lopez ha ripreso lentamente, scambi, dritto e rovescio e qualche esercizio specifico al servizio. Passo dopo passo, Carlos aumenterà l’intensità per presentarsi a Montecarlo, dove difende il titolo e il numero 1 al mondo, riposato e carico. La partenza per il Principato sarà quasi all’ultimo, venerdì prossimo, stesso giorno del sorteggio, mentre lui dovrebbe cominciare il percorso nel torneo, vinto contro Lorenzo Musetti lo scorso anno, martedì 7 o mercoledì 8. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Alcaraz si regala un super yacht da 9 milioni come quello di Alcaraz, ma più grande

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Un campione straripante. Vince anche Miami, dominandolo. Realizza il Double Sunshine (Indian Wells e Miami, peraltro il primo nella storia a farlo senza perdere set). Raggiunge di fatto Alcaraz nella Race (lì separano neanche 100 punti) e quindi si avvicina - facebook.com facebook

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