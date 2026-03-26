Alcaraz sta facendo costruire uno yacht da 10 milioni di euro | Ho bisogno di evadere da tutto

Il tennista numero uno al mondo ha deciso di far costruire uno yacht da oltre 10 milioni di euro, un catamarano Sunreef. L’obiettivo dichiarato è trovare un modo per staccare dalla routine e rilassarsi lontano dagli impegni professionali. La costruzione del natante è in corso, e il progetto è stato annunciato da lui stesso attraverso i social network.

Il numero uno del mondo si regala un lussuoso catamarano Sunreef da oltre 10 milioni di euro per staccare la spina. Le caratteristiche dell'imbarcazione e le parole di Carlos Alcaraz a Forbes: "Ogni tanto ho bisogno di evadere". 🔗 Leggi su Fanpage.it

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