Albinea sfiora il podio a trionfare è Calderara

I campionati italiani di pattinaggio a rotelle sincronizzato si sono conclusi ieri al PalaBigi, dove si sono assegnati anche il Trofeo Small Sincro e la Coppa Skate Italia. Albinea è arrivata vicina al podio, mentre la vittoria è andata alla squadra di Calderara. La competizione ha coinvolto diverse formazioni provenienti da varie regioni del paese.

Si sono chiusi ieri al PalaBigi i campionati italiani di pattinaggio a rotelle sincronizzato nelle gare che hanno assegnato anche il Trofeo Small Sincro e la Coppa Skate Italia. La manifestazione, a cui hanno preso parte oltre 2.000 atleti, è stata curata dallo Skating Club Albinea del presidentissimo Gianluca Silingardi, in collaborazione con l’amministrazione comunale e la regione Emilia Romagna. Purtroppo la gara di sincronizzato senior che vedeva presenti Albinea e l’Accademia di Pattinaggio di Reggio non è andata troppo bene per i colori locali, con il successo del Sincro Roller Calderara, sullo Precision Skate di Bologna e Monza. Appena giù dal podio Albinea con il numero "La ultima arena", quinto Seregno, sesto il Team Bluice dell’Accademia con il numero "Je me souviens de nous". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Albinea sfiora il podio, a trionfare è Calderara Articoli correlati Coppa del Mondo a Baku. Barzasi sfiora il podioNel quarto posto alla trave di Chiara Barzasi, alla tappa di Coppa del Mondo di ginnastica artistica, che si è svolta lo scorso fine settimana a Baku... Snowboardcross, Lambert vince gara-2 a Dongbeiya. Sommariva sfiora il podioDopo l’appuntamento di ieri, i protagonisti dello snowboardcross sono tornati oggi in pista a Dongbeiya (Cina), per disputare la gara-2 valevole per...