Snowboardcross Lambert vince gara-2 a Dongbeiya Sommariva sfiora il podio

A Dongbeiya, in Cina, si è svolta la gara-2 di snowboardcross valida per la Coppa del Mondo 2025-2026. Lambert si è aggiudicato la vittoria, mentre Sommariva si è avvicinato al podio. Dopo l’evento di ieri, i talenti della disciplina sono tornati in pista per proseguire la stagione in un contesto internazionale.

Dopo l'appuntamento di ieri, i protagonisti dello snowboardcross sono tornati oggi in pista a Dongbeiya (Cina), per disputare la gara-2 valevole per la Coppa del Mondo 2025-2026. Sulle nevi asiatiche, in campo maschile, si è disputata una fase finale che ha premiato l'australiano Adam Lambert, il quale, grazie al successo odierno, fortifica la sua leadership nella generale. Lambert, dopo il terzo posto di ieri, è oggi riuscito a sorprendere tutti nella Big Final, tagliando il traguardo davanti ai suoi avversari. Si deve accontentare della seconda piazza l'austriaco Alessandro Haemmerle mentre sale sul gradino più basso del podio l'americano Nathan Pare.

