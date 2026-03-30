A Forno, nel comune di Massa, sono stati abbattuti alcuni alberi vicino alla linea elettrica e lasciati sui pendii, creando preoccupazioni per possibili rischi idrogeologici. La vicenda si è verificata il 30 marzo 2026 e ha suscitato attenzione tra i residenti, che temono eventuali conseguenze per le abitazioni situate nelle vicinanze.

Massa, 30 marzo 2026 – A Forno sono stati tagliati degli alberi in prossimità della linea elettrica e lasciati sui versanti, mettendo a rischio le abitazioni. Sulla questione intervengono i consiglieri Pd Giovanna Santi e Daniele Tarantino. Dopo i recenti interventi di manutenzione effettuati da Enel lungo la linea elettrica, a protezione dei cavi, in paese si è venuta a creare una situazione che desta forte preoccupazione per la sicurezza del territorio e delle abitazioni sottostanti. Durante i lavori sono stati abbattuti diversi alberi sotto il tracciato della linea elettrica utilizzando motoseghe, ma in più punti il materiale tagliato non è stato rimosso ed è rimasto sui versanti scoscesi sopra le case. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Alberi tagliati nel paese di Forno. Timori per il rischio idrogeologico

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