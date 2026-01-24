alberi tagliati male lo scempio continua

La discussione sul verde urbano ad Ascoli prosegue, con particolare attenzione agli interventi di taglio degli alberi. Recentemente, il consigliere comunale di minoranza Gregorio Cappelli ha richiamato la delibera di Giunta del 28 novembre 2024, che prevedeva l’abbattimento di 114 alberi e la piantumazione di 174 nuove piante. La questione rimane al centro del dibattito pubblico, evidenziando le tensioni tra tutela ambientale e interventi urbanistici.

La polemica sul verde urbano ad Ascoli non accenna a placarsi, anzi si fa sempre più accesa dopo l’intervento, arrivato nelle ultime ore, del consigliere comunale di minoranza Gregorio Cappelli, che richiama innanzitutto la delibera di Giunta del 28 novembre 2024: questa prevedeva complessivamente 114 alberi abbattuti e 174 nuove piantumazioni. In quel documento, sottolinea il consigliere, per viale Vellei era indicato "nero su bianco" l’abbattimento totale delle piante presenti. Uno scenario che, secondo la minoranza, è stato modificato solo successivamente, grazie alla mobilitazione dell’opposizione, dei cittadini e dei comitati ambientalisti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

