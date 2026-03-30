Nella notte del 30 marzo 2026, nella provincia di Mantova, si sono verificati due gravi incidenti stradali. Un ciclista e un pedone sono stati trasportati in ospedale presso il policlinico Poma. Le forze dell’ordine stanno indagando sulle cause e sulle dinamiche degli incidenti, che si sono verificati in momenti e luoghi diversi. Non sono stati ancora diffusi dettagli sulle condizioni dei coinvolti.

La notte del 30 marzo 2026 ha riservato due gravi incidenti stradali nella provincia di Mantova, con un ciclista e un pedone ricoverati all’ospedale Poma. Le dinamiche precise restano da chiarire mentre le forze dell’ordine indaghano su possibili contatti con veicoli a motore. L’episodio si è verificato nell’alba fredda della mattinata, coinvolgendo due vittime distinte in due località diverse: Castel Goffredo e la via San Cataldo. L’intervento dei soccorsi ha richiesto l’impiego immediato di ambulanze e polizia stradale per gestire la scena e garantire il trasporto ospedaliero delle persone ferite. Le Dinamiche degli Scontri Mattutini. Tutto inizia alle quattro del mattino a Castel Goffredo, dove un uomo di trenta anni ha perso l’equilibrio sulla strada verso Carpenedolo. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Alba di sangue a Mantova: due incidenti, un ciclista e un pedone al Poma

Articoli correlati

Pancreas unit di Mantova, siglata task force del Poma con Verona e Milano(Adnkronos) – Condividere il percorso diagnostico terapeutico e assistenziale, in modo da mettere in comune competenze ed evidenze scientifiche, in...

La scìa di sangue del 2026. Due croci ogni mese. Martedì il pedone travoltoLa scia di sangue sulle strade milanesi diventa sempre più lunga: sono sei le persone che da gennaio a oggi hanno perso la vita in schianti mortali.

Contenuti utili per approfondire Alba di sangue a Mantova due incidenti...

Temi più discussi: Alba di sangue: tre giovanissime vite spezzate sull'asfalto; Si schianta all’alba con la Porsche Spyder contro le auto parcheggiate: muore il 21enne Lorenzo Mattia Persiani, ferite due amiche; Cronache di sangue - La storia di Jack lo squartatore: Ep. 3 - Dall'inferno Video; Bombe carta danneggiano locali nell'area archeologica di Paestum.

Notte di sangue a Pomigliano: 19enne colpito alla testa con una bottiglia, ferita anche una ragazzaNotte di sangue a Pomigliano: 19enne colpito alla testa con una bottiglia, ferita anche una ragazza. Indagano i carabinieri ... ilgiornalelocale.it

L'alba di sangue a Gaza: Uccisi più di 100 civiliAncora scambi di accuse tra Israele e Hamas. Ieri mattina almeno 26 persone sono state uccise e più di 100 ferite in sparatorie vicino a due centri di distribuzione di aiuti umanitari della Gaza ... ilgiornale.it

Il Castello a Torre Serralunga D'alba Provincia di Cuneo - facebook.com facebook

Il “controllo preventivo” previsto dal decreto sicurezza funziona. All’alba di oggi, prima della manifestazione di Roma, è stata ispezionata la stanza di una persona con precedenti legati a episodi di violenza in contesti di protesta: Ilaria Salis. Prevenire non è rep x.com