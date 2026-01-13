Pancreas unit di Mantova siglata task force del Poma con Verona e Milano

Il Pancreas Unit di Mantova, parte della task force del Poma insieme a Verona e Milano, mira a condividere il percorso diagnostico, terapeutico e assistenziale. L’obiettivo è unire competenze ed evidenze scientifiche in un’ottica multidisciplinare e interaziendale, migliorando così la qualità delle cure dedicate ai pazienti con patologie pancreatiche. Questa collaborazione rappresenta un passo importante verso un approccio più integrato e condiviso nel trattamento di queste condizioni complesse.

