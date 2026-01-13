Pancreas unit di Mantova siglata task force del Poma con Verona e Milano
Il Pancreas Unit di Mantova, parte della task force del Poma insieme a Verona e Milano, mira a condividere il percorso diagnostico, terapeutico e assistenziale. L’obiettivo è unire competenze ed evidenze scientifiche in un’ottica multidisciplinare e interaziendale, migliorando così la qualità delle cure dedicate ai pazienti con patologie pancreatiche. Questa collaborazione rappresenta un passo importante verso un approccio più integrato e condiviso nel trattamento di queste condizioni complesse.
(Adnkronos) – Condividere il percorso diagnostico terapeutico e assistenziale, in modo da mettere in comune competenze ed evidenze scientifiche, in un'ottica interaziendale di multidisciplinarietà. E' questo l'obiettivo delle convenzioni siglate dalla Pancreas Unit di Asst Mantova con il centro di Chirurgia pancreatica dell'Università di Verona e il Centro robotico dell'ospedale Niguarda di Milano. Dal 2024 .
