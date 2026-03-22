La scìa di sangue del 2026 Due croci ogni mese Martedì il pedone travolto

Da gennaio a oggi, sei persone hanno perso la vita in incidenti stradali a Milano, contribuendo a una crescente scia di sangue nelle strade della città. Martedì un pedone è stato travolto, aggiungendosi alle altre tragedie che si verificano con una media di due vittime al mese. La situazione si fa sempre più preoccupante e richiede attenzione.

La scia di sangue sulle strade milanesi diventa sempre più lunga: sono sei le persone che da gennaio a oggi hanno perso la vita in schianti mortali. In media, due al mese. Le ultime due croci in una ipotetica Spoon river sono quelle di Mithum Sandeepa Perera Kuranage ed Elisa Dranca, rispettivamente di 23 e 20 anni, morti poco prima dell’alba di ieri per essersi scontrati con un taxi all’incrocio tra viale Mugello-viale Campania e corso XXII Marzo. Il volo, poi l’atterraggio talmente violento sull’asfalto che non ha lasciato loro scampo. E il doppio incidente mortale arriva ad appena quattro giorni dalla precedente tragedia: martedì in piazza Ovidio, a poco più di due chilometri di distanza, un pedone è stato travolto da un tir, morendo sul colpo. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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