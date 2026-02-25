Yamaha Nmax 155 Tech Max | domina la città con la nuova Yecvt

Nel mondo Yamaha la sigla "max" è un linguaggio: tutto è iniziato nel 2001 con il lancio del leggendario Yamaha Tmax, che ha ridefinito lo sport commuter. Yamaha ha creduto per prima che uno scooter potesse essere sportivo, creando un segmento molto apprezzato. Oggi, il Dna "max" scende di cilindrata con l’Nmax 155 Tech Max 2026, versione premium dello scooter pilastro per la casa di Iwata: oltre 180.000 immatricolazioni in Europa e quasi 5 milioni di unità vendute nel mondo. Con la nuova 155, Yamaha si rivolge a chi ha patente A2 o A3 e vuole qualcosa in più di un 125, senza entrare nella fascia dei maxi scooter. Si chiama Yecvt (Yamaha Electric Continuously Variable Transmission) non è un semplice aggiornamento: sostituisce il variatore tradizionale con un attuatore elettromeccanico che regola la puleggia in base alla modalità scelta, Sport o Town. La risposta diventa più pronta e con freno motore in Sport, più fluida in Town, rendendo la guida più attiva e coinvolgente. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

