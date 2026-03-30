alajbegovic nel mirino della serie a ma cambia tutto

Un nome di calciatore torna a essere al centro dell’attenzione nel mercato della Serie A, suscitando discussioni e voci di trattative in corso. La situazione sembra evolversi rapidamente, con cambiamenti che potrebbero influenzare le prossime mosse delle società coinvolte. La questione riguarda in modo diretto un elemento che da settimane viene monitorato dagli addetti ai lavori.

C’è un nome che torna a far rumore anche in chiave mercato. Quello di Kerim Alajbegovic, talento della Bosnia ed Erzegovina e profilo seguito da tempo anche in Italia. Il giovane esterno sarà uno dei temi della sfida contro l’Italia di Gattuso nella finale playoff per l’accesso al Mondiale, ma il suo futuro continua a interessare diversi club. Negli ultimi mesi il suo nome è stato accostato a più società di Serie A. Tra queste anche Milan, Napoli, Juventus, Roma e Lazio. Attorno a lui, però, il quadro si è chiarito nelle ultime settimane. A fare il punto è stato il padre, Semin Alajbegovic, in un’intervista concessa a Bild. Le sue parole confermano l’interesse di molti club, ma ribadiscono anche la bontà della scelta fatta in passato con il Bayer Leverkusen. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

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