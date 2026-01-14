Pirateria la Serie A cambia strategia | nel mirino anche gli utenti

La lotta alla pirateria televisiva sta evolvendo, coinvolgendo non solo i distributori e i servizi illegali, ma anche gli utenti finali. La Serie A adotta nuove strategie per contrastare questa pratica, puntando a proteggere il proprio prodotto e garantire un’esperienza legale ai tifosi. Questo cambiamento riflette l’importanza di tutelare i contenuti e promuovere un consumo digitale responsabile.

La lotta alla pirateria entra in una nuova fase. La Serie A ha deciso di alzare ulteriormente il livello dello scontro, ampliando il fronte dell'azione legale anche agli utenti finali dei siti pirata. Non più soltanto blocchi, segnalazioni o interventi sulle infrastrutture, ma richieste economiche dirette a chi viene identificato come utilizzatore di piattaforme illegali. La linea è chiara: l'obiettivo non è limitare la libertà della rete, ma impedire che strumenti tecnologici e servizi digitali vengano impiegati per attività considerate illegali. Il calcio italiano contro Cloudflare: secondo l'AGCOM (e la Serie A) il gigante tecnologico Cloudflare sosterrebbe la pirateria, ma è davvero così. L'Autorità garante per le comunicazioni (AGCOM) ha inflitto nei giorni scorsi una multa da 14 milioni di euro a Cloudflare per non aver eseguito il blocco degli indirizzi web segnalati nell'ambito delle attività contro la pirateria di film, serie TV ed eventi sportivi

