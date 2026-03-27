Martedì si disputa una partita tra la nazionale della Bosnia e l’Italia, con il difensore protagonista di una recente sfida. L’atleta, riconosciuto come un punto di riferimento per la sua squadra, si appresta a affrontare la selezione italiana in un match che ha attirato l’attenzione degli appassionati. Nel frattempo, si parla di un possibile trasferimento dell’atleta in una società di serie maggiore.

Conceicao non ha dubbi: «Liverpool? So che si parla di un grande club, ma gioco già in un grande club dove sono felice!» Mercato Juve, restyling totale in estate! Un’intera formazione con le valigie in mano, ecco chi potrebbe dire addio ai bianconeri. Il punto nome per nome Calciomercato Inter: Thuram lascia i nerazzurri? Fissato il prezzo e perché il francese potrebbe davvero partire Gabbia non ha dubbi: «Tra Leao e Pulisic non è successo nulla. Siamo un gruppo unito e lo dimostriamo ogni giorno» Mercato Juve, restyling totale in estate! Un’intera formazione con le valigie in mano, ecco chi potrebbe dire addio ai bianconeri. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Alajbegovic l’eroe della Bosnia, martedì sfida l’Italia ma il futuro sarà in una big! Club di Serie A beffati?

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