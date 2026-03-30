Un'azienda italiana ha annunciato un nuovo accordo con una società indiana specializzata in soluzioni di supply chain. La partnership coinvolge Tvs Supply Chain Solutions, riconosciuta come una delle principali aziende integrate nel settore in India. La firma mira a rafforzare la presenza dell’azienda italiana nel mercato indiano, consolidando la propria espansione nel paese asiatico.

L’ULTIMO accordo, in ordine di tempo, è stato firmato con la Tvs Supply Chain Solutions, uno dei leader mondiali nelle soluzioni per la catena di approvvigionamento e tra le più grandi aziende integrate di supply chain dell’India. Obiettivo: sbarcare in uno dei mercati più ricchi del mondo nel settore della difesa e dell’aerospaziale, con un giro di affari potenziale di 28 miliardi di euro, con fortissime potenzialità di crescita nei prossimi anni. Protagonista dell’operazione è il gruppo Ala, sede a Napoli, uffici commerciali e siti operativi in Europa, Medio Oriente e Nord America, e una rete globale di oltre 1.500 fornitori e clienti in 40 Paesi. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Ala punta sull’India per espandersi, siglato l’accordo con TVS

Articoli correlati

Aerospazio indiano, ecco la mossa congiunta di Tvs e AlaUna collaborazione industriale per presidiare la supply chain dell’aerospazio e della difesa in India, mettendo insieme competenze operative e...

L’Ue cerca di mettere da parte Trump e punta a chiudere un maxi accordo commerciale con l’IndiaBruxelles, 26 gennaio 2026 – Dopo due decenni di colloqui, un accordo commerciale tra l’Unione europea e l’India non potrebbe arrivare in un momento...

Approfondimenti e contenuti su Ala punta

Argomenti discussi: Ala punta sull’India per espandersi, siglato l’accordo con TVS.

Anthropic punta sull'India: Irina Ghose guiderà l'espansione con un ufficio a BengaluruGhose ha dichiarato che l’India «ha una reale opportunità di definire come l’AI viene costruita e distribuita su larga scala», aggiungendo che le organizzazioni indiane stanno passando dall’AI ... it.blastingnews.com

Apple punta sull'India per la realizzazione dei chip dei suoi prodottiApple punta a ridurre la sua dipendenza dalla Cina e non solo per quanto riguarda l'assemblaggio dei suoi prodotti. Per il prossimo futuro, infatti, l'azienda di Cupertino potrebbe avviare una serie ... hwupgrade.it