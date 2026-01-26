L’Ue cerca di mettere da parte Trump e punta a chiudere un maxi accordo commerciale con l’India
L’Unione europea punta a finalizzare un importante accordo commerciale con l’India, dopo oltre vent’anni di negoziati. Questa iniziativa riflette l’obiettivo di rafforzare i rapporti economici tra le due entità e di diversificare le partnership globali, riducendo la dipendenza da altri attori internazionali. L’accordo rappresenta un passo significativo per l’Europa nel consolidare la propria posizione commerciale e promuovere relazioni più strette con uno dei mercati emergenti più importanti.
Bruxelles, 26 gennaio 2026 – Dopo due decenni di colloqui, un accordo commerciale tra l’Unione europea e l’India non potrebbe arrivare in un momento migliore per la leadership europea in difficoltà. Reduce dall’aver respinto nelle ultime settimane le minacce del presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen e il presidente del Consiglio europeo António Costa dovrebbero firmare un accordo commerciale a lungo atteso con il primo ministro indiano Narendra Modi in occasione del vertice UE-India che si terrà martedì 27 gennaio a Nuova Delhi. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
La strada verso l'accordo commerciale con l'IndiaLa strada verso l'accordo commerciale con l'India è al centro dell'attenzione internazionale.
Dopo il Mercosur, l’Ue punta sull’India per contrastare gli Usa. Le due economie valgono insieme il 25% del pil mondialeAttesa il 27 gennaio la firma dello storico accordo commerciale tra l’Ue e l’India, dopo 20 anni di negoziati. Il mercato indiano oggi è solo il nono sbocco per l'export europeo ... milanofinanza.it
