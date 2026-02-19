Aerospazio indiano ecco la mossa congiunta di Tvs e Ala

Tvs e Ala uniscono le forze per rafforzare il settore aerospaziale indiano. La loro alleanza mira a garantire una fornitura stabile di componenti chiave, riducendo i tempi di consegna e migliorando la qualità. Con questa mossa, le aziende puntano a consolidare la presenza nel mercato locale e internazionale, rispondendo alle crescenti richieste del comparto difesa e spazio. La partnership si inserisce in un momento di forte espansione del settore, con nuove commesse pubbliche e private in arrivo. La strategia si concentra sulla produzione di parti essenziali per i sistemi aerospaziali.

Una collaborazione industriale per presidiare la supply chain dell'aerospazio e della difesa in India, mettendo insieme competenze operative e relazioni internazionali. È questo il perimetro del Memorandum of understanding firmato da TVS Supply Chain Solutions e dal gruppo italiano ALA Group, che hanno definito un quadro di cooperazione per operare congiuntamente in un mercato stimato in circa 28 miliardi di dollari, con attenzione anche ai programmi di offset legati alla difesa. La cornice dell'accordo. L'intesa stabilisce i principi per una collaborazione lungo l'intera catena di fornitura, dalla fase di produzione al ciclo di vita post-vendita dei programmi.