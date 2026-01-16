L’attenzione si sposta dall’attuale crisi di Gaza verso le recenti manifestazioni in Iran. Da Washington arrivano segnali di sostegno alle proteste, con inviti a mantenere la mobilitazione e a coinvolgere le istituzioni. Nel contesto internazionale, queste dinamiche evidenziano come le tensioni regionali continuino a evolversi, influenzando la stabilità e la sicurezza in Medio Oriente.

Da Washington arriva l’appello che piace ai titoli: «continuate a protestare», «prendete le istituzioni», «l’aiuto è in arrivo». Lo firma Donald Trump, rivolto all’Iran, con il linguaggio dell’insurrezione legittima e il vocabolario dei diritti. È una voce che promette protezione morale prima ancora che politica. Nelle stesse ore, a Gaza, la cronaca resta muta. I medici parlano di bambini feriti, di famiglie colpite dai raid, di corpi estratti dalle case bombardate a Nuseirat e in altre aree della Striscia. Le cifre scorrono come un bollettino che nessuno rilancia con enfasi: undici morti in una mattina, altri feriti, altre stanze svuotate. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

© Lanotiziagiornale.it - Riflettori puntati sull’Iran. E si spegne la cronaca su Gaza

