Scuole più sicure e decorose al via la manutenzione del verde negli istituti della Città Metropolitana

È iniziato il programma di manutenzione del verde promosso dalla Città Metropolitana di Messina, volto a migliorare la sicurezza e l’aspetto estetico delle scuole e degli edifici di propria competenza. L’intervento mira a garantire ambienti scolastici più decorosi e sicuri, contribuendo al benessere di studenti e personale. L’iniziativa si inserisce in un progetto più ampio di valorizzazione e tutela degli spazi pubblici e istituzionali.

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.