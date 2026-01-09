Scuole più sicure e decorose al via la manutenzione del verde negli istituti della Città Metropolitana
È iniziato il programma di manutenzione del verde promosso dalla Città Metropolitana di Messina, volto a migliorare la sicurezza e l’aspetto estetico delle scuole e degli edifici di propria competenza. L’intervento mira a garantire ambienti scolastici più decorosi e sicuri, contribuendo al benessere di studenti e personale. L’iniziativa si inserisce in un progetto più ampio di valorizzazione e tutela degli spazi pubblici e istituzionali.
È partito il programma di manutenzione del verde promosso dalla Città Metropolitana di Messina negli istituti scolastici e negli immobili di propria competenza. Un piano strutturato e biennale che punta a garantire decoro urbano, sicurezza e prevenzione del rischio incendi, attraverso interventi. 🔗 Leggi su Messinatoday.it
