Al via la prevendita dei biglietti per la gara con Perugia Curti | Orgogliosa di potermi affidare a un gruppo così straordinario

È iniziata la vendita dei biglietti per la partita tra Piacenza e Perugia, valida per le Semifinali dei Play Off Scudetto. La squadra biancorossa, dopo aver vinto Gara 5 a Modena davanti a circa 5000 spettatori, ha preso un giorno di riposo. La gara si svolgerà tra le due formazioni, con l’obiettivo di conquistare l’accesso alla finale. Il tecnico ha espresso soddisfazione per il supporto del gruppo.

Giornata di riposo per i biancorossi reduci dalla vittoria in Gara 5 a Modena davanti a quasi 5000 spettatori che le ha fatto staccare il pass per le Semifinali dei Play Off Scudetto che vedrà Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza impegnata con Perugia.Gara 1 è in programma lunedì 1° aprile a Perugia alle ore 17.30 (diretta Rai Sport e VBTV), Gara 2 al PalabancaSport giovedì 9 aprile alle ore 20.30 (diretta Rai Sport, DAZN e VBTV), Gara 3 domenica 12 aprile a Perugia alle ore 18.00 (diretta Rai Sport, DAZN e VBTV). Eventuale Gara 4 si giocherà a Piacenza domenica 19 aprile ed eventuale Gara 5 domenica 26 aprile a Perugia.Elisabetta Curti... 🔗 Leggi su Today.it © Today.it - Al via la prevendita dei biglietti per la gara con Perugia. Curti: «Orgogliosa di potermi affidare a un gruppo così straordinario» Articoli correlati Sabato al PalabancaSport Gara 2 dei Quarti di Finale. Continua la prevendita dei biglietti per assistere alla garaDopo aver staccato il pass per le Semifinali di Cev Volleyball Cup, Gas Sales Bluenergy Piacenza si rituffa in campionato e sarà impegnata sabato 14... Leggi anche: BASKET A2. Unieuro, prevendita per la gara con Avellino. Martedì in palio 5 biglietti omaggio Aggiornamenti e contenuti dedicati a Al via la prevendita dei biglietti per... Discussioni sull' argomento Monopoli-Benevento, Colombo: Orgoglioso di aver battuto la squadra più forte del campionato; Serie C, al via la 33a giornata: lunedì il clou con Benevento, Catania e Salernitana. Al via la prevendita per la CarrareseA partire da oggi saranno disponibili i biglietti per l’ultima gara di stagione regolare all’Orogel Stadium, Cesena-Carrarese, valida per la 37^ giornata del campionato di Serie C e in programma ... ilrestodelcarlino.it Pooh, da luglio il tour estivo: le nuove date per celebrare i 60 anni di carriera, al via la prevendita. C'è anche una serata nelle MarcheIl sessantesimo anniversario dei Pooh si conferma uno degli eventi musicali più attesi e celebrati di sempre. Una band che continua a scrivere la storia e un successo che non conosce pause. Dopo ... corriereadriatico.it Gli auguri pieni d’amore di Veronica Peparini alla figlia Olivia, che compie 14 anni: “Auguri stella della mia vita, sei luce da quando sei nata… sei vita, sei amore, sei pazienza, forza, coraggio e determinazione. Sono orgogliosa di te! Ti amo” #Verissimo - facebook.com facebook