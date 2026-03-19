BASKET A2 Unieuro prevendita per la gara con Avellino Martedì in palio 5 biglietti omaggio
La Pallacanestro 2.015 ha aperto la prevendita dei biglietti per la partita contro Avellino, in programma martedì. Dopo quindici giorni di inattività, la squadra tornerà in campo domenica a Ruvo di Puglia, segnando l'inizio di un calendario ricco di incontri che proseguirà fino a fine aprile. Per l’occasione, sono in palio cinque biglietti omaggio.
Dopo quindici giorni di ‘stop’, la Pallacanestro 2.015 tornerà in campo domenica a Ruvo di Puglia. Antipasto di un calendario che comincerà poi a farsi fitto di impegni da qui a fine aprile. Al punto che mercoledì prossimo (ore 20) si tornerà già in scena per l’infrasettimanale casalingo contro Avellino, match per il quale è già stata attività la prevendita dei biglietti. È possibile procedere all’acquisto tramite il sito web di Vivaticket, le rivendite autorizzate (anche Sisal) oppure presso la sede del club in viale Corridoni 10 (dal lunedì al venerdì 9-12.30). Mercoledì, invece, il botteghino del palasport aprirà alle ore 19. Il club biancorosso ricorda come risulti più conveniente procedere all’acquisto nelle giornate che precedono la partita, potendo contare su una tariffa più conveniente rispetto a quella del ‘matchday’. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
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